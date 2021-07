KREIS KLEVE. Christopher-Street-Day-Feeling im Kreis Kleve: Mit einem Demonstrationszug engagieren sich Jugendliche des “together kleve” heute für mehr Akzeptanz von vielfältigen Lebensweisen. Am Gelderner Bahnhof startete der Zug um 12 Uhr. Nach einer Zwischenkundgebung am Markt ging es weiter nach Goch. Letzte Station ist Kleve. Um 15.15 Uhr beginnt die Demonstration hier am Parkplatz Minoritenstraße. Von dort geht es zum Koekkoekplatz für eine Zwischenkundgebung. Gegen 16.30 findet im Anschluss an die Demonstration regulär der offene Treff im together kleve am Spoyufer 1-3 mit einer Flamingo-Party-Pride-Edition als Abschluss des Tages statt. Fotos: Gerhard Seybert