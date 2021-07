1LIVE Parookaville-Special verschoben

KREIS KLEVE. Angesichts der katastrophalen Ereignisse der vergangenen Tage hat der WDR für das Wochenende auf mehreren Sendern weiterhin die Programme angepasst. Dies schließt auch das geplante 1LIVE Parookaville-Special mit ein. Die Sendung wird am Samstag, 17. Juli, nicht stattfinden. Bernd Dicks, Co-Gründer und -Geschäftsführer der Parookaville GmbH: „Für uns ist diese Entscheidung von 1LIVE eine Selbstverständlichkeit. Auch wir sind aktuell in Gedanken bei den Opfern, ihren Hinterbliebenen und allen Betroffenen.“ Die Live-Sendung wird nach jetzigem Planungsstand um eine Woche auf Samstag, 24. Juli., 18-22 Uhr verschoben. Auch die eingeladenen Künstler haben volles Verständnis für diese Entscheidung und ihre Teilnahme am Ersatztermin bereits signalisiert.