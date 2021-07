KERKEN/KREIS KLEVE. Im Jahr 2020 verstarben 17 Menschen auf den Straßen im Kreisgebiet Kleve. Im Gedenken an die Verstorbenen stellt die Kreispolizeibehörde Kleve in Kooperation mit dem Technischen Hilfswerk Kleve seit 2003 für die Dauer eines Jahres an den Unfallorten außerhalb der Ortschaften weiße Kreuze auf, die die Verkehrsteilnehmer auch für die Gefahren des Straßenverkehrs sensibilisieren und zu einer defensiven Fahrweise anregen sollen. Die zwei ersten von insgesamt elf weißen Kreuzen an neun Unfallstellen wurden gestern im Beisein von Landrätin Silke Gorißen und NRW-Innenminister Herbert Reul an der Baersdonker Straße in Kerken aufgestellt. Hier verunglückten im Februar 2020 zwei 24- und 26-jährige Brüder aus Geldern bei einem Verkehrsunfall, nachdem sie ausgangs einer Rechtskurve in den Grünstreifen gerieten und mit insgesamt drei Bäumen kollidierten. Die beiden jungen Männer verstarben noch an der Unfallstelle.

NN-Foto: Gerhard Seybert