WESEL. Mit dem Verschub des Brückenbauwerks unter die Gleise an der Bahnstrecke Emmerich-Oberhausen an der B 58 in Wesel ist ein weiteres Etappenziel des Baus der Ortsumgehung erreicht. Das 10.000 Tonnen schwere Bauwerk wurde für zirka 11 Millionen Euro angefertigt und in den letzten Monaten neben der Lippebrücke gebaut. Nun in der Sperrpause der Bahn konnte es an seinen richtigen Platz verschoben werden. Dazu reisten auch Dr. Hendrik Schulte, Staatssekretär im NRW-Verkehrsminisiterium, Straßen.NRW-Direktorin Dr. Petra Beckefeld und Ekkehard Deußen, Niederlassungsleiter Straßen.NRW-Regionalniederlassung an. Und auch einige Xantener wie Sebastian Genet und sein Vater (Foto) ließen sich dieses Spektakel nicht entgehen. NN-Foto: Rüdiger Dehnen