NIEDERRHEIN. Mit seinem „Festivalsommer” heizt der Radiosender 1LIVE dem Sektor in diesen Tagen ordentlich ein und bringt unter anderem Künstler wie Lea, Tom Gregory oder Topic, Alle Farben & Moguai mit einer gemeinsamen DJ-Session in die besten Open-Air-Locations. Am kommenden Wochenende kommen zwei hochkarätige Acts an den Niederrhein: Alice Merton und Provinz spielen exklusive Sessions im Waldfreibad Walbeck in Geldern. Und die NN verlosen dafür heute insgesamt 24 Tickets.

Alice Merton steht am Freitag, 9. Juli, in bester Open-Air-Kulisse auf der Bühne in Walbeck. Die Weltenbummlerin fühlt sich neben Irland, Kanada, Deutschland und Frankreich, auch mit 1LIVE eng verwurzelt – nur ein Grund, warum die gefeierte Popmusikerin beim Festivalsommer nicht fehlen darf!

Gerade noch haben Provinz, im „Trotzdem-Jahr 2020″ einen kometenhaften Karrierestart hingelegt: ein Album aus dem Boden gestampft und sogar die 1LIVE Krone 2020 in der Kategorie „Bester Newcomer” abgesahnt. Und jetzt bildet die vierköpfige Indie-Pop-Band verdient den Hauptact am zweiten Festival-Samstag, 10. Juli, in Walbeck.

-Anzeige-

Die Tickets für die Konzerte des 1LIVE Festivalsommers gibt es nur zu gewinnen. Die NN verlosen 4 x 4 Tickets für Alice Merton am Freitag, 9. Juli, sowie 2 x 4 Tickets für Provinz am Samstag, 10. Juli. Einfach eine E-Mail an gewinnspiel@nn-verlag.de mit dem Betreff „Alice Merton” beziehungsweise „Provinz” schicken und darin die vollständigen Daten für die Nachverfolgung – Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdatum, Mobilnummer, Email – angeben, die an den Veranstalter weitergegeben werden.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik und das 18. Lebensjahr vollendet haben. 1LIVE setzt einen Nachweis über einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest zur Teilnahme an der Veranstaltung voraus, der nicht älter als 24 Stunden alt sein darf und von einem offiziellen Testzentrum ausgestellt wurde. Auch die Vorlage eines gültigen PCR-Tests wird akzeptiert. Ein Nachweis über eine vollständige Impfung, Genesung oder andere Selbst-Tests werden hingegen ausdrücklich nicht akzeptiert.

Außerdem müssen die Teilnehmenden zu jeder Zeit einen Mund-Nasenschutz (medizinisch oder FFP2) mit sich führen. Die Bereiche, in denen das Tragen eines Mund-Nasenschutzes verpflichtend ist, werden vor Ort gekennzeichnet sein. Alle Gewinner müssen sich zudem eigenständig Picknickdecken oder ähnliche Sitzgelegenheiten mitbringen.

Einsendeschluss ist am heutigen Mittwoch um 22 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt. Jeder Gewinner kann drei Begleitpersonen mitbringen. Die Personalien aller Besucher werden vor Ort im Sinne der Rückverfolgbarkeit aufgenommen.

Alle weiteren Infos zum 1LIVE-Festivalsommer auf www.1LIVE.de.