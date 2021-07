Impfdosenbörse Kreis Wesel geht an den Start

KREIS WESEL. Ab sofort können sich alle Bürger ab 16 Jahren bei der Impfstoff-Restbörse des Kreises Wesel unter www.allo-vac.com/kw registrieren. Falls im Laufe eines Tages an den Impfstellen und Wesel und Moers Impfdosen vorhanden sind, die unmittelbar verimpft werden müssen, werden mögliche Impflinge über die Plattform per SMS informiert. Die Auswahl geschieht per Zufallsprinzip.

Voraussetzung für eine Registrierung ist, dass die Person innerhalb von 30 Minuten am entsprechenden Impfstandort erscheinen kann. Das System sendet den Nutzern eine SMS, auf die sie innerhalb von 5 Minuten mit dem Stichwort „Ja“ antworten müssen, wenn sie das Angebot annehmen möchten. Der Termin ist gültig, wenn anschließend eine zweite SMS als Terminbestätigung gesendet wird.

Wichtig ist, dass die Impflinge auch bei diesen Terminen die nötigen Unterlagen mitbringen: Personalausweis, Impfpass, Krankenkassenkarte sowie das ausgefüllte Aufklärungs-Merkblatt und den ausgefüllten Einwilligungsbogen.

Durch die Registrierung auf der Plattform gibt es allerdings keine Garantie, dass ein Impfangebot gemacht wird. Insgesamt können sich 2.000 Personen auf der Plattform registrieren. Die Daten werden nach 28 Tagen automatisch gelöscht, danach können sich Interessierte erneut eintragen.