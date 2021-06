Wahlhelfer können ab sofort Impftermin vereinbaren

KREIS KLEVE. Der Kreis Kleve organisiert die Impfungen der Wahlhelfer der Bundestagswahl im Kreisgebiet. Kurzfristig hat das Land NRW wieder Erstimpfungen im Impfzentrum Kreis Kleve ermöglicht und unter anderem die Wahlhelfer der Städte und Gemeinden priorisiert. Nach Absprache mit den 16 Städten und Gemeinden bietet der Kreis Kleve ab dem kommenden Dienstag, 29. Juni, Termine im Impfzentrum in Kalkar an. Die gut 2.000 Wahlhelfer können ab sofort im Buchungsportal unter dem Link www.wahlhelfende.impfzentrum-kreis-kleve.de einen Termin zur Erstimpfung vereinbaren. Die Impftermine werden kurzfristig stattfinden. Dies ist notwendig, damit die Zweitimpfung sowie die Frist bis zum Erlangen des vollständigen Impfschutzes vor den Termin der Bundestagswahl am 26. September fallen. Wichtig: Zum Impftermin ist eine Bescheinigung der Kommune, für die die Wahlhelfer tätig werden, oder das offizielle Berufungsschreiben für Wahlhelfer zur Bundestagswahl mitzubringen. Sollten Impftermine nicht wahrgenom-men werden verfallen diese nicht. Der Kreis Kleve gibt diese Termine dann für das Buchungsportal der Kassenärztlichen Vereinigung frei.