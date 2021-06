Aktueller Inzidenz-Wert im Kreis Kleve bei 6,7

KREIS KLEVE. Dem Kreisgesundheitsamt lagen am heutigen Donnerstag, 24. Juni, um 0.00 Uhr, insgesamt unverändert 11.374 bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor. Das sind 6 mehr als am Mittwoch. Von den 11.374 Indexfällen sind 468 in Bedburg-Hau, 1.305 in Emmerich am Rhein, 1.493 in Geldern, 1.092 in Goch, 430 in Issum, 384 in Kalkar, 357 in Kerken, 1.036 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 1.834 in Kleve, 471 in Kranenburg, 696 in Rees, 168 in Rheurdt, 640 in Straelen, 189 in Uedem, 272 in Wachtendonk und 538 in Weeze. 1 Indexfall befindet sich noch in Bearbeitung und kann daher noch nicht einer Kommune zugeordnet werden. Es muss weiterhin davon ausgegangen werden, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden. Von den insgesamt 11.374 bestätigten Corona-Fällen gelten 11.122 als genesen; 188 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befindet sich aktuell 1 Person im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 6,7. Der Verlauf der 7-Tages-Inzidenz ist Grundlage für Einschränkungen und Lockerungen im Rahmen der „Corona-Notbremse“ des Bundes sowie der Corona-Schutzverordnung NRW. Das Land NRW stellt fest, ob diese Grenzwerte überschritten worden sind, indem es den Kreis Kleve in der Tabelle „Inzidenzstufen der Kreise und kreisfreien Städte” einer bestimmten Inzidenzstufe zuordnet (https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw). Grundlage dafür sind ausschließlich die vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Inzidenzwerte. Dies sind die jüngsten 7-Tage-Inzidenzen im Kreis Kleve laut RKI-Tabelle:

Do., 24.06. – 6,7

Mi., 23.06. – 5,8

Di, 22.06. – 6,4

Mo., 21.06. – 7,0

So., 20.06. – 8,0*

Sa., 19.06. – 8,3

Fr., 18.06. – 7,4

Do., 17.06. – 9,3

Achtung: Die Inzidenzwerte von Sonn- und Feiertagen (siehe Markierung mit *) sind für Lockerungen im Zuge der „Corona-Notbremse“ und der Corona-Schutzverordnung NRW nicht relevant. Die vollständige Auflistung findet man hier: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Kum_Tab.html

Aktuell befinden sich insgesamt 166 Personen in häuslicher Quarantäne. Sollten Sie ärztliche Hilfe oder medizinische Beratung brauchen, wenden Sie sich umgehend telefonisch an den Hausarzt oder den ärztlichen Notdienst unter Angabe der Beschwerden und Mitteilung unter der Nummer 116 117. Bitte lesen Sie die umfangreichen Hinweise im Internet unter www.kreis-kleve.de. Auf der Startseite befindet sich oben jeweils ein Direktlink zu den Internetseiten „Corona-Pandemie“ und „Impfzentrum Kreis Kleve“. Das Corona-Telefon des Kreisgesundheitsamtes ist unter Telefon 02821/594-950 zu erreichen.