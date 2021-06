Achtung: Glücksgefühle!

KEVELAER. Jetzt geht es ins Finale, am abschließenden, dritten Wochenende der „Landpartie am Niederrhein” sind nochmal 13 Ausstellungsorte für das Publikum geöffnet. Wer Karte und Programmheft zur Hand nimmt, erkennt die offenen Orte schnell am blauen Quadrat. Los geht es schon am Freitagabend, 25. Juni, 18 Uhr, mit einer Lesung im Foyer der Kevelaerer Gesamtschule. Das Publikum darf sich auf die musikalische Lesung „…und für jedes Glück meinen Traum!” freuen. Elisabeth Verhoeven, Rezitatorin und Sprecherin beim WDR, liest Geschichten und Gedichte vom Glück, vom Glücklichsein und von Pechvögeln. Zu Wort kommen unter anderem Loriot, Doris Dörrie, Erich Kästner und Annette von Droste-Hülshoff. Hanna Derksen am Klavier unterlegt das Ganze mit dem passenden Soundtrack. Elisabeth Verhoeven warnt „Achtung: in dieser Stunde könnten Glücksgefühle freiwerden.” Der Eintritt ist – wie bei allen Landpartie-Veranstaltungen frei.

Am Samstag und Sonntag öffnen dann alle blau markierten Ausstellungsorte jeweils von 11 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei, eine Testpflicht besteht nicht. Mit dabei sind in Kevelaer das Atelier der Gesamtschule, A21, Dahinter steckt mehr…, Kreativ Hoch 3, der Johanneshof Nießen, Flora Design und das KUK-Atelier. In Winnekendonk öffnen Inge Leenen und Ursula Wiesemes und in Wetten ist das World House mit von der Partie. In Wemb öffnet die Steinwerkstatt Lepper auf Laar der Wyckermannshof und auf Schloss Wissen das Atelier von Bettina Hachmann. Programmhefte und Radkarten gibt es an allen Ausstellungsorten. Neben Ausstellungen ist auch musikalisch am letzten Landpartie-Wochenende einiges los. Bei Flora Design sorgen jeweils ab 14 Uhr „Xanthiadoo” für gute Laune. Die vier jungen Herren mittleren Alters spielen bunt zusammengewürfeltes von C bis J: Country, Chanson, viele andere Genres und Jazzklassiker gehören zum Repertoire. Im Garten von Marloes Lammerts (Kreativ Hoch 3) gibt es samstags Gitarrenklänge und sonntags Klaviermusik.

Auch in der Steinwerkstatt bleibt es nicht still, „Frau Antje und ihre Freunde” machen immer mal wieder gemeinsam Musik. Außerdem gibt es z.B. am Wyckermannshof und vor dem KUK-Atelier kreative Workshops für Kinder und Erwachsene. Am KUK-Atelier berichten die jungen Künstlerinnen Lea Blumenkemper und Marisa Grzywna gerne von ihren Erfahrungen im Kunst-Studium.

In den Samstagabendstunden wird es ab 17 Uhr auf dem Johanneshof Nießen mit den „Hippeländern” musikalisch. Gastgeber Markus Nießen lädt ein: „Erleben Sie smash-folk at its best!” Er beschreibt die zu erwartende Klänge mit einer Vision: In ferner Zukunft speist nicht mehr die Niers die Weltmeere, sondern die Ozeane strömen in die Gocher Tiefebene und fluten irische und bretonische Traditionals zum Niederrhein. In einem Torfstecherkahn spielen und singen die „Hippeländer” eben diese Art von Liedern, bespickt mit Blues, Reggae, Crazy-Rock, Funstream… Das Publikum darf gespannt sein, auch auf die Bioweine, die auf dem Johanneshof verkostet werden können. Um 18 Uhr gibt es in der Steinwerkstatt Lepper noch einmal die Gelegenheit für feinsten Kulturgenuss in der großen Ausstellungsscheune. Crischa Ohler und Sjef van der Linden vom Theater mini-art präsentieren eine theatrale Lesung mit musikalischer Begleitung von Antje Witzler (Saxophon) und Frank Schoppmann (Gitarre). Zu hören sind Geschichten aus der Tiefe der Zeit – ein Plädoyer für die Schöpfung. Ausklingen kann der Abend auch in gemütlicher Stimmung beim Lichterabend auf dem Wyckermannshof. Gastgeberin Brigitte Roth öffnet bis 23 Uhr. Das ist längst noch nicht alles: Der Blick ins Programmheft und ein Landpartie-Ründchen mit dem Fahrrad lohnen sich. Alle Gäste werden gebeten, sich zuvor am Freitag das pdf mit aktuellen kleineren Programmänderungen von der Homepage www.landpartie-niederrhein.de runterzuladen und sich so auf dem neusten Stand zu bringen. Der Eintritt ist jeweils frei – Künstler und Gastgeber freuen sich über eine angemessene Aufmerksamkeit in der Hutkasse.