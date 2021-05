NIEDERLANDE. Breite Strände mit Pfahlreihen, die als Wellenbrecher bis in die Nordsee reichen: Dieses Fotomotiv gehört zu den schönsten Souvenirs aus West-Zeeuws-Vlaanderen. Es steht für Freiheit und unendliche Weite. Für Tage, an denen wir am liebsten den Pausenknopf drücken würden, um den Moment ein Weilchen festzuhalten. Das Foto entführt gedanklich zurück an den Strand – und erinnert daran, dass der letzte Blick auf diese Szenerie schon viel zu lange her ist. Das beste Mittel gegen Sehnsucht: Vier Tipps für weitere Hingucker in West-Zeeuws-Vlaanderen, die Erholungssuchende bald wieder unbeschwert besuchen können.

Auf die wohl typischste und zugleich schönste Art lässt sich die Region im Südwesten der Niederlande mit dem Fahrrad erkunden. Im eigenen Tempo und auf gut ausgeschilderten Radwegen geht es durch Dünen, an bunt blühenden Feldern vorbei, über stille Landsträßchen oder schnurstracks ins nächste Dorf. Egal wo Urlauber in die Pedale treten: Bis zum nächsten Ufer sind es nur wenige Minuten. Auf der 17 Kilometer langen Panoramaroute zwischen Breskens und Cadzand geraten Strand und Nordsee sogar nie aus dem Blickfeld. Treue Begleiter sind eine frische Brise, kleine Segelboote, schnittige Yachten und riesige, mit bunten Containern beladene Schiffe. Letztere ziehen erstaunlich nah an der Küste vorbei, auf dem Weg nach Vlissingen-Oost, Terneuzen, Antwerpen oder zu anderen Zielen hinter dem Horizont.

Seeluft ist immer mit dabei

Neben Fotos sind Muscheln, Steine und Seesterne schöne Andenken an den Holland-Urlaub. Insbesondere, wenn sie beim Strandspaziergang höchstpersönlich gesammelt wurden. Die meisten Schätze warten dort, wo Wind und Wasser freies Spiel haben. In West-Zeeuws-Vlaanderen sind die Bedingungen ideal. Hier endet ein Tag oft mit Taschen voller Strandgut. Bei Cadzand und Nieuwvliet stehen die Chancen sogar gut, dass die Wellen fossile Haifischzähne an den Strand getragen haben. Ein wahrer Geheimtipp ist außerdem das Naturschutzgebiet Het Zwin, in den Dünen an der niederländisch-belgischen Grenze. Das Marschland wird hier häufig vom Meer überspült. Bei Ebbe können Spaziergänger (barfuß, ansonsten sind Wechselschuhe zu empfehlen) bis ins belgische Knokke laufen und darüber staunen, welche Dinge die Nordsee freigibt. Doch es lohnt sich, den Blick auch nach oben zu richten, denn in Het Zwin leben zahlreiche Vögel. Vom Seedeich aus lassen sich zum Beispiel Seidenreiher beobachten, die in Gezeitenpfützen nach Leckerbissen suchen.

Ein Wohlfühl-Ort für Vögel und Urlauber ist auch das von Menschenhand geschaffene Naturschutzgebiet Waterdunen zwischen Breskens und Groede. Hier sorgt seit 2012 eine Deichschleuse dafür, dass Meerwasser kontrolliert hinein- und wieder hinausfließt. So wachsen nach und nach salzwasserliebende Gräser und Pflanzen, die seltene Vögel zum Brüten und Rasten einladen. Ein weltweit einzigartiges Projekt, das voraussichtlich ab 2022, radelnd, zu Fuß oder hoch zu Ross erkundet zu werden kann. 14 Kilometer lange Routen werden sich dann durch das 350 Hektar große Gebiet schlängeln. Schon jetzt können Besucher sich einer geführten Tour des Naturschutzverbundes „Het Zeeuws Landschap“ anschließen.

Augen- und Gaumenschmaus

Wer im südlichen Teil von West-Zeeuws-Vlaanderen unterwegs ist, passiert öfters unbemerkt die Landesgrenze und befindet sich plötzlich in Belgien. Auf niederländischer Seite, aber mit jeder Menge belgischem Flair, begrüßt das Städtchen Sluis seine Besucher. Wer noch Speicherplatz hat, knipst ihn spätestens hier voll: Der malerische Kanal Damse Vaart, kunterbunte Blumenkästen, historische Stadttore und eine Windmühle wie aus dem Bilderbuch drängen sich vor die Linse. Im Hintergrund läuten die Glocken des Rathausturms. Der markante Belfried aus dem 14. Jahrhundert erklingt alle halbe Stunde – und lässt sich auch besteigen. Am Boden laden derweil gemütliche Einkaufsstraßen zur Auswahl eines Mitbringsels ein. Vielleicht darf es auch eine regionale Köstlichkeit sein? In den hübschen Cafés und Restaurants können Besucher probieren, was in West-Zeeuws-Vlaanderen auf den Tisch kommt. Beeinflusst von den belgischen Nachbarn und der Lage am Meer.