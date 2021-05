STRAELEN/NIEDERRHEIN. Corona hat den Kulturbetrieb und die Kulturwelt in den vergangenen Monaten nahezu komplett lahmgelegt. Auch in Straelen. Hier sei der Kulturring derzeit eine Art „Verschiebebahnhof”, sagt der Vorsitzende Alex Voigt. Permanent müssten Veranstaltungen abgesagt und neue Termine gefunden werden. „Wir sind in ständigem Kontakt mit Künstlern, sowohl Amateuren als auch Professionals. Sie alle können nichts machen und die Zukunft ist ungewiss.” Vor allem den Amateuren möchte der Kulturring Straelen (KS) jetzt einen Ansporn geben, wieder in die Proberäume zu gehen und aktiv zu werden. „Dazu haben wir ein neues Veranstaltungskonzept entwickelt und es KulturBummel Straelen genannt”, sagt Alex Voigt. Stattfinden soll es am Sonntag, 22. August, in der Straelener Innenstadt.

Nach dem Motto „Umsonst und Draußen” werden alle Teilnehmer am KulturBummel, ohne feste Gage, sondern ausschließlich für eine „Hutgage” ihren etwa 45-minütigen Auftritt dem Straelener Publikum präsentieren. Dabei ist es ganz egal, ob es sich bei dem Auftritt um ein Duo, einen Chor, einen Musikverein, eine Solo-Präsentation oder sonstige Gruppe handelt. „Wir wünschen uns die volle Vielfalt aus allen Genres”, erklärt Norbert Kamphuis, Geschäftsführer des KS. „Ob Jazz, Folk, Pop und Rock, Tanz, Akrobatik, Kleinkunst, Poetry-Slam, Walking-Acts, Literatur oder Malerei, wir freuen uns über alle Bewerbungen.”

Damit möglichst viele Acts und damit viel Kultur gleichzeitig präsentiert werden kann, plant der Kulturring insgesamt fünf Bühnenwagen sowie drei als Freifläche gestaltete Kleinbühnen in der Innenstadt aufzubauen. Zudem wird der darstellenden Kunst, Malerei oder Literatur ein Extra-Bereich reserviert und dort ganztägig ausgestellt. Zur Zeit sind folgende Standorte geplant: Marktplatz, Kirchplatz, Klosterplatz (Parkplatz Reisebüro und Parkplatz Kodi), De Cabanes-Straße, Venloer Straße, Kleiner Markt und Kreuzrinne. Von 12 bis 18 Uhr sollen die Bühnen bespielt werden, die vom Kulturring mit einer einfachen P.A.-Anlage und Licht ausgestattet werden. „Auf allen Bühnen findet gleichzeitig Programm statt”, erklärt Norbert Kamphuis. „Die Besucher können durch die Stadt bummeln und spontan entscheiden, welche Darbietung sie sich anschauen.”

Pro Eventfläche können sechs Acts präsentiert werden. „Das Programm für zwei Bühnen haben wir schon zusammen”, sagt Alex Voigt. Befreundeten Musikern hatte er die neue Veranstaltung in den vergangenen Wochen vorgestellt und die Idee kam ausnahmslos gut an. „Ich habe keine einzige Absage erhalten”, freut sich der Vorsitzende.

Und auch bei Sponsoren und Partnern stieß der Kulturring auf positive Resonanz. So wird der KulturBummel von der Unterstützung einer breit aufgestellten Unternehmerschaft, dem Support der Stadt Straelen durch die Hilfestellung von Bauhof, Ordnungsamt und Stadtmarketing, und vielen ehrenamtlichen Kräften aus Verein und Förderern getragen. „Der Aufwand ist immens”, betont Voigt. Man sei aber überzeugt, dass man mit dem KulturBummel Zuversicht für alle Kulturschaffenden verbreiten könne und diese neue Veranstaltung daher auch als Aufbruch beziehungsweise Neustart der Kultur zu verstehen sei. Begeistert zeigt sich auch Straelens Bürgermeister Bernd Kuse. Es sei schön, Künstlern und Besuchern etwas zurückgeben zu können, was sie lange vermisst hätten. „Die Ehrenamtler leiden darunter, wenn sie nicht aktiv sein können. Es ist wichtig, dass sie wieder ein Ziel haben.”

Um die Kosten für das Event in den Griff zu bekommen, freut sich der Kulturring vor allem über die Zusage der Firma Tecklenburg, die sich als Premium-Partner des KulturBummels mit einem großzügigen Sponsoring an den Kosten beteiligen wird. Aber auch weitere Sponsoren wie die Sparkasse Rhein Maas, die Stadtwerke Krefeld (SWK), die Volksbank an der Niers, die Firma Baak, Clever Führen, Keuck Medien, Rewe Gellen und Chris Wolf mit „Pferdeantworten.de” tragen zur finanziellen Absicherung bei.

Jetzt bewerben

Alle Interessierten können sich ab sofort über die Website des Kulturring Straelen unter http://www.kulturring-straelen.deüber die Teilnahmebedingungen informieren und sich dort via Online-Formular direkt bewerben. Alternativ kann eine Bewerbung auch als E-Mail an den Kulturring unter kulturbummel@kulturring-straelen.de geschickt werden. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni um 24 Uhr.

Aus allen Einsendungen wird der Kulturring die Möglichkeiten für einen Auftritt prüfen und ein entsprechendes Programm zusammenstellen. Die Organisatoren bitten um Verständnis, dass wegen der begrenzten Auftrittsmöglichkeiten maximal fünf Chöre und fünf Musikvereine beim ersten KulturBummel berücksichtigt werden können. Generell gilt: Sollte es mehr Bewerbungen als Auftrittsmöglichkeiten geben, entscheidet das Los über einen Auftritt.