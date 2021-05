Neue Termine für Tim Bendzko und Querbeat

WALBECK. Coronabedingt kann das SommerMusik Open-Air im Waldfreibad Walbeck nicht wie geplant im Juni stattfinden. Tim Bendzko wird stattdessen am Sonntag, 15. August, um 19 Uhr im Rahmen seiner „Jetzt bin ich ja hier – Tour 2021″ ein Picknick-Konzert auf den weitläufigen Liegewiesen im Waldfreibad in Walbeck geben. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für dieses Konzert. Alle aktuellen Infos sind unter www.voilakonzerte.de zu finden. Auch für das Konzert von Querbeat konnte ein neuer Termin gefunden werden: Am Samstag, 18. Juni 2022, wird es bei „Randale & Hurra” Konfetti regnen im Waldfreibad. Alle Tickets für Querbeat bleiben gültig und müssen nicht umgetauscht werden. Wer Fragen zu seinen Tickets hat, kann sich per E-Mail an info@voilakonzerte.de wenden.