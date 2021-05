ZEELAND. Der südwestlichste Zipfel der Niederlande am Rande der Provinz Zeeland heißt West-Zeeuws-Vlaanderen. Bei Einheimischen ist er auch als „landje apart“ bekannt, als „kleines Land für sich“. Schließlich hat er eine selbst entworfene Flagge und eine eigene Hymne, die 1917 aus dem Wunsch heraus entstanden ist, niederländisch zu bleiben und nicht ins Nachbarland eingegliedert zu werden. Doch auch die Lage, eingerahmt von Belgien, Nordsee und Westerschelde, macht die Region zu etwas ganz Besonderem. Hier trifft belgisches Flair auf eine einzigartige Landschaft – vom Wasser geprägt und immer für ein Abenteuer gut.

Sand und Meer bieten Traumbedingungen

Die Strände in West-Zeeuws-Vlaanderen gehören zu den saubersten des Landes. Über 17 Kilometer erstrecken sie sich von Breskens bis Cadzand. Schatzsucher finden hier Muscheln in allen Farben und Formen. Burgenbauern liegt feinstes Material für ihr nächstes Meisterwerk zu Füßen. Sand und Meer bieten außerdem Traum-Bedingungen für Strandsegler, Kitesurfer, Brandungsrafter und Stand-up-Paddler. Diverse Anbieter laden zu Kursen ein und verleihen die passende Ausrüstung. Während der sportliche Teil der Familie sich hier auspowert, kann der Rest einfach den Blick auf die Wellen und den schier endlosen Himmel genießen.

Spannend wird das Panorama, wenn ein paar ganz besondere Tiere auftauchen: Beim Leuchtturm zwischen Breskens und Groede versammeln sich gerne Zugvögel auf dem Rückweg von Afrika in den hohen Norden, um anschließend gemeinsam die Westerschelde zu überqueren. Schnell her mit der Fotokamera!

Wie kleine Entdecker fühlen sich Kinder auch auf einer der Seehund-Safaris vor den Küsten von West-Zeeuws-Vlaanderen. Ausgerüstet mit Ferngläsern geht es von Breskens und Cadzand aus in kleinen Gruppen auf große Fahrt. Besonders gut zu sehen sind die Meeresbewohner bei Ebbe, wenn sie es sich auf einer der vielen Sandbänke gemütlich machen. Um die Robben in ihrem natürlichen Lebensraum nicht zu stören, wird Abstand gehalten. Doch die Tiere sind neugierig und mit etwas Glück strecken einige Seehunde sogar in der Nähe des Bootes ihren Kopf aus dem Wasser. In die kugelrunden Augen verliebt sich selbst der unromantischste Passagier.

-Anzeige-

Trockenen Fußes

geht es weiter

Zweifelsfrei üben Meer, Strand und Dünen eine magische Anziehungskraft aus. Doch wer West-Zeeuws-Vlaanderen besucht, sollte unbedingt auch das Hinterland erkunden. Am besten mit Fahrrädern und großen Körben, denn unterwegs laden viele Bauernläden zum Anhalten, Probieren und Mitnehmen ein. Stände am Wegesrand fordern immer wieder dazu auf, sich selbst zu bedienen. Obst und Gemüse, selbst eingekochte Marmelade, Säfte aus eigenen Äpfeln und Birnen, Dip oder Senf: Bezahlt wird mit Kleingeld, für das eine Dose bereitsteht. So können Ausflügler den Proviant für ihr Picknick unterwegs noch komplettieren. Ein Highlight ist der Milchviehbetrieb Vesseur in Oostburg. Von Frühling bis Herbst laufen über einhundert Kühe frei auf dem Hof umher. Sie entscheiden selbst, wann sie draußen auf der Wiese Gras fressen, denn die Tür ist immer offen, sowohl tagsüber als auch nachts. Besucher können sich an einer Milchzapfanlage bedienen und das Eis kosten, das die Landwirte aus der Milch der eigenen Kühe herstellen.

Klettern, Balancieren und Toben steht derweil im Spielpark Groede Podium auf dem Programm. Unter freiem Himmel und kostenlos zugänglich finden sich Hängebrücken, Baumstämme, ein Kletterturm, ein Labyrinth, ein Wasserspielplatz und ganz viel Wiese, auf der sich eine Decke für die wohlverdiente Pause ausbreiten lässt. Doch lange hält es die kleinen Besucher wahrscheinlich nicht zurück, denn Lotje und Moby, die beiden Schweine des Spielparks, freuen sich immer über Gesellschaft. Außerdem leben hier Ziegen, Kaninchen sowie – gleich neben dem Park – Hirsche, Esel und Schafe. Heute schaffen wir es wohl nicht mehr an den Strand zurück … Weitere Ideen für einen schönen Familienurlaub in der Region auf www.visitwestzeeuwsvlaanderen.de.

Gewinnspiel

Der Sommer kommt und sicherlich bald auch die Möglichkeit, mit Kind und Kegel wieder guten Gewissens in die Niederlande zu reisen. Die NN helfen gerne beim Pläneschmieden und verlosen drei Reiseführer über die Provinz Zeeland. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „West-Zeeuws-Vlaanderen“ unter Angabe des Namens und Wohnortes an gewinnspiel@nn-verlag.de schicken. Einsendeschluss ist der 2. Juni.