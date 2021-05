WALBECK. Für alle Fans, die bislang noch kein Ticket für das Lagerfeuer-Konzert von Johannes Oerding am 14. August im Waldfreibad Walbeck ergattern konnten, gibt es gute Nachrichten. Der Sänger freut sich, am Freitag, 3. September, ein Zusatzkonzert in Walbeck geben zu können. „Es freut mich sehr, dass die Nachfrage in meiner Heimat so groß ist und das erste Konzert schon nach wenigen Minuten ausverkauft war”, erklärt Oerding. „Darum ist es mir sehr wichtig, noch einen zweiten Termin anbieten zu können – auch wenn mein Tourplan eigentlich schon längst dicht ist.” Über 40 Lagerfeuer-Konzerte sind für den Sommer 2021 bereits geplant. Am Montag, 17. Mai, um 18 Uhr startet der Vorverkauf für den 3. September in Walbeck. Tickets für das Lagerfeuer Acoustics gibt es über Voilà-Konzerte: https://vdtoa.de/produkte?city=geldern Foto: Andreas Oetker-Kast