100 #7 P.S.

Während der Arbeit am Projekt “Happy Beuys Day” sind viele Bilder an unterschiedlichen Orten entstanden. Alle wurden von Rüdiger Dehnen fotografiert, dem an dieser Stelle ebenso herzlich gedankt sei wie Wolfgang Stenmans für das Logo und den Hauptdarstellern der Geschichten: Peter Busch – Christoph Heek – Dirk Knickhoff – Harald Kunde – Jürgen Vogdt und Walburga.

“Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden. Sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen.” (Joseph Beuys)

“Er ist ein Künstler, ob er nun bei der Müllabfuhr ist, Krankenpfleger, Arzt, Ingenieur oder Landwirt. Da, wo er seine Fähigkeiten entfaltet, ist er Künstler. Ich sage nicht, dass die bei der Malerei eher zur Kunst führt als beim Maschinenbau.” (Joseph Beyus)

“Durch Menschen bewegen sich Ideen fort, während sie in Kunstwerken erstarren und schließlich zurückbleiben.” (Joseph Beuys)