Abwasserkanal durchstochen: Kreuzungsbereich gesperrt

GOCH. Bei Verlegearbeiten von Telekommunikationsleitungen im Bereich der Kreuzung Nordring/Hervorster Straße ist der dortige Haupt-Abwasserkanal beschädigt worden. Die Straße droht zu unterspülen. Am morgigen Donnerstag, 6. Mai, beginnen die Reparaturarbeiten. Hierzu muss die Hervorster Straße aus beiden Fahrtrichtungen im Kreuzungsbereich abgebunden werden. Das bedeutet: Vom Nordring aus wird es nicht möglich sein, auf die Hervorster Straße weder in Richtung Industriegebiet noch in Richtung Realschule abzubiegen. Es ist auch nicht möglich, von der Hervorster Straße auf den Nordring zu fahren. Sie wird aus beiden Richtungen zur Sackgasse. Umleitungen werden ausgeschildert. Die Reparaturarbeiten dauern geschätzt 14 Tage. Die Stadt Goch bittet um Verständnis.