85-jährige Pedelecfahrerin bei Unfall schwer verletzt

STRAELEN (ots). Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Maasstraße, in Höhe der Römerstraße, kam es am Freitag, 30. April, gegen 11.15 Uhr. Eine 85-jährige Pedelecfahrerin aus Straelen fuhr die Römerstraße entlang, als sie beim Überqueren der Maasstraße mit dem Heck eines bevorrechtigten LKW kollidierte. Der LKW, Daimler Chrysler, war auf der Maasstraße in Richtung Walbeck unterwegs. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in eine Spezialklinik geflogen. Der polizeiliche Opferschutz übernahm die Betreuung der Angehörigen. Der Bereich rund um die Römerstraße/Maasstraße war bis 12.40 Uhr voll gesperrt.