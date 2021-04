Radfahrer verstirbt noch an der Unfallstelle

NIEUKERK. In den frühen Montagmorgenstunden, 26. April, kam es in Nieukerk auf dem Neesendyck in Höhe des Spycksweg zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein bis dato unbekannter Radfahrer verstarb nach einer Kollision mit einem Pkw noch an der Unfallstelle. Der Radfahrer fuhr den Neesendyck aus Winternam kommend in Richtung Straelen. Als er nach links in den Spycksweg abbog, wurde er von einem in dieselbe Richtung fahrenden Audi A3 erfasst. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation von Ersthelfern, verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Identität des Mannes dauern noch an. Die Polizei setzte zur Unfallaufnahme eine Drohne ein. Ein Sachverständiger wurde zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Unfallstelle war zwischen den Kontenpunkten Neesendyck/ Schoulendyck und Neesendyck/ Winternam bis 10 Uhr voll gesperrt.