GELDERN. Bei einer Demonstration in der Gelderner Innenstadt haben Eltern, Kinder und andere Betroffene ihren Unmut gegen die Entscheidung des Gelderner Stadtrates kundgetan, der einen Antrag auf die Bildung von drei Eingangsklassen für die fünfte Jahrgangsstufe an der Realschule An der Fleuth abgelehnt hatte. 30 Kinder hatten die Nachricht erhalten, dass sie keinen Platz an der Realschule bekommen werden. Einige Eltern haben bereits Widerspruch bei der Schule eingelegt, der an die Bezirksregierung Düsseldorf weitergeleitet wird. Die Eltern hoffen, dass ihr Protest Gehör findet und vielleicht doch noch eine dritte Eingangsklasse zum neuen Schuljahr gebildet wird. NN-Foto: Theo Leie