“Falsche Anzeigenwerber” unterwegs in Xanten

XANTEN. Wie der Stadtverwaltung Xanten mitgeteilt wurde, versucht eine Firma derzeit in Xanten Anzeigenaufträge für eine „Bürgerinformationsbroschüre“ einzuwerben. Der Bürgermeister weist ausdrücklich darauf hin, dass zurzeit kein Auftrag seitens der Stadt Xanten zur Erstellung einer Bürgerinformation oder irgendeiner anderen Publikation besteht. Unternehmen, die Publikationen im Auftrag der Stadt Xanten erstellen, können immer ein entsprechendes Empfehlungsschreiben vorweisen. In dem Empfehlungsschreiben stehen die notwendigen Kontaktdaten, so dass sich Betriebe bei der Stadtverwaltung über die Anzeigenwerbung informieren können.