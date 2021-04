Zweites Testzentrum in Kranenburg

KRANENBURG. Wie bekannt, haben alle Bürger mit einem Wohnsitz in der Bundesrepublik das Recht, sich mindestens einmal wöchentlich kostenfrei mit dem so genannten Bürgertest testen lassen.

In der Gemeinde Kranenburg nimmt ab Samstag, 17. April, ein weiteres Testzentrum den Betrieb auf. Das Testzentrum ist in der Frische-Arena, Großen Haag 9 – 17, eingerichtet. Die Firma Quartier wird die Schnelltests durchführen. Die Haltestellen der Linien SB58 und 55 liegen in fußläufiger Entfernung zum Testzentrum. Das Testzentrum ist montags bis freitags in der Zeit von 15 bis 20 Uhr und samstags und sonntags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Die Besucher des Testzentrums müssen sich ausweisen. Terminabsprachen sind nicht erforderlich. Das Testergebnis wird mit einer entsprechenden Bescheinigung dokumentiert. Sollte der Corona-Test positiv ausfallen, besteht die Verpflichtung, einen Labor-PCR-Test durchzuführen und sich bis dahin in Quarantäne zu begeben. Wer Fragen zum Testzentrum in der Frische-Arena hat, wendet sich an die folgende Rufnummer: 02821-917513, www.coronatest-kranenburg.de. Eine Übersicht der Öffnungszeiten aller Testzentren in Kranenburg stellt die Gemeinde Kranenburg auf ihrer Internetseite zur Verfügung. Dort wird auch ein Personalbogen angeboten, der im Vorfeld ausgefüllt werden kann.