Impfangebot für Kontaktpersonen von Schwangeren

KREIS KLEVE. Im Buchungsportal des Kreises Kleve werden fortlaufend Corona-Impftermine freigegeben und berechtigte Gruppen und Berufsgruppen ergänzt. So können ab Sonntag, 11. April, 12 Uhr, zusätzlich zu den zahlreichen Berufsgruppen auch bis zu zwei Kontaktpersonen einer schwangeren Person im kreiseigenen Buchungsportal ihre Impftermine buchen. Einen Vordruck der erforderlichen Bescheinigung steht den impfwilligen Kontaktpersonen nach Abschluss der Terminbuchung zum Download bereit. „Wir schalten nur solche Termine frei, für die wir sicher Impfstoff beim Land NRW bestellt haben“, erläutert Landrätin Silke Gorißen. Dies sei in der Regel nur wenige Tage im Voraus möglich. Planmäßig werden weitere Terminangebote für die kommende Woche folgen. Alle Impftermine auf dem kreiseigenen Buchungsportal sind aufgrund des für diese Gruppen eingesetzten Biontech/Pfizer-Impfstoffs nur für Personen ab 16 Jahren möglich. Es werden Termine im Impfzentrum Kreis Kleve in Kalkar und in der Impfstelle in Geldern angeboten. Alle Informationen, insbesondere eine Übersicht der zur Corona-Schutzimpfung berechtigten Berufsgruppen, sind auf der Internetseite des Kreises Kleve hinterlegt. Auf der Homepage www.kreis-kleve.de gibt es in der Infobox oben rechts einen Direktlink „Infos zum Impfzentrum Kreis Kleve“. Dort lautet der Menüpunkt „Wo kann ich mich zur Impfung anmelden?“ Berechtigte Personen können dann den dortigen Link zum kreiseigenen Buchungsportal anklicken.