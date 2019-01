50 Jahre und lauter gute Noten – Kreismusikschule feiert 50. Geburtstag.

KREIS KLEVE. 50 Jahre KMS können, dürfen, müssen gefeiert werden. Ach ja – KMS steht für „Musikschulen des Kreises Kleve“.

Im März 1969 gab der Kreistag das Okay für die Gründung, im Oktober nahm das „Institut für den guten Ton“ die Arbeit auf. Chef war damals Herbert Krey; heute ist es Thomas Dieckmann, der 2002 das Ruder der KMS übernahm und es – das ist kein Geheimnis mehr – im Oktober abgeben wird. Das Jubiläum ist also als letzter Großeinsatz für Dieckmann. Die Planungen für das Fest laufen seit einem Jahr. Neben zahlreichen Konzerten (72 Veranstaltungen wird es geben) hat die KMS zum Jubiläum ein Magazin aufgelegt – bunt wie der „Laden“ selbst und symbolträchtige 50 Seiten stark. Dieckmann: „Wir hatten für die Realisation drei Arbeitsgruppen gebildet. Eine hat sich mit der Planung des Magazins beschäftigt, eine mit der Vergangenheit und eine mit der Zukunft.“

Herausgekommen ist ein peppiges Produkt, das Dieckmann nicht „Festschrift“ nennt. Das Jubiläumsmagazin stillt Faktenhunger einerseits und erzählt andererseits Geschichte(n) – stellt Ehemaliges und Ehemalige vor und gibt Einblicke in Köpfe und die „Partitur KMS“. Im Zentrum findet sich das Festprogramm, dass schon am 2. Februar mit einem Konzert im Uedemer Bürgerhaus beginnt und am 7. Dezember mit einem Dozentenkonzert in der Tonhalle in Geldern enden wird. Thomas Dieckmann: „Natürlich wird es Konzerte in allen 16 Städten und Gemeinden des Kreises geben.“ Zu den zentralen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr gehört die Festveranstaltung „50 Jahre KMS“ am Sonntag, 23. März in der Klever Stadthalle.

Landrat Wolfgang Spreen wird die Festrede halten. Dazu kommt natürlich jede Menge Musik und Gesprächsrunden – moderiert von Andre Gatzke.

Landrat Spreen ist voll des Lobes: „Ein großer Erfolg ist vor allem die Heranführung tausender Kinder, Jugendlicher und Erwachsener an die Musik und zwar mit einem qualifizierten Unterricht und nachhaltigen musikalischen Erlebnissen. Mein Eindruck ist, dass die Kreismusikschule immer wieder durch neue, attraktive Kurs- und Unterrichtsinhalte ein vielfältiges und zeitgemäßes Angebot bereitstellt.“

1.000 Exemplare des Jubiläumsmagazins sind im ersten Anlauf aufgelegt. „Sollte uns der Vorrat ausgehen, werden wir nachlegen und noch einmal 1.000 Stück drucken lassen“, sagt Thomas Dieckmann. Mit einer zweiten Auflage ist zu rechnen, denn wer etwas über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des KMS erfahren möchte, sollte sich eines der (kostenlosen) Exemplare sichern, die natürlich in den Musikschulen Geldern und Kleve zu haben sind.